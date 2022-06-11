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Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для поездок на День России

08:30, 11.06.2022
Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для поездок на День России
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для поездок россиян в праздничные дни с 11 по 13 июня этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Возглавил топ Санкт-Петербург — на него приходится 24,9% от всех бронирований. Казань заняла в нем второе место, а доля бронирований на эти праздники в столице Татарстана составила 6,2%. Далее идет Москва — 5,5%.

Также в десятку востребованных направлений на июньские праздники вошли Сочи, Ярославль, Минск, Кисловодск и Тула (2-4%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее о том, что Казань попала в топ-10 популярных направлений у авиапутешественников на июньские праздники, сообщалось в исследовании сервиса Туту.ру.

Средний чек за перелет в Казань в одну сторону в этот период составляет 8 621 рубль. Доля пассажиров, отправляющихся в столицу Татарстана, составляет 1,8%.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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