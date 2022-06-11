В этом году в Татарстане ремонтируется 314 объектов из сферы образования

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что в этом году в сфере образования республики ремонтируется 314 объектов. Из них самый большой объем средств приходится на общеобразовательные учреждения.

По его словам, на сегодняшний день у подрядчиков находятся 92 школы. При этом две из них — в Буинском и Верхнеуслонском районах — завершены. Общий объем выполненных строительно-монтажных работ достиг 44%.

Он также добавил, что по республиканской программе идет ремонт детских садов: общее выполнение работ составляет 40%. В настоящее время уже завершен ремонт в детском саду в Набережных Челнах. Кроме того, по республиканской программе ремонта пищеблоков в общеобразовательных учреждениях работы ведутся на 129 объектах, а выполнение работ составляет 5%. По программе ремонта ресурсных центров выполнение составляет 46%.

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июня стало известно, что Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства и реконструкции пяти объектов на территории республики за 53,5 млн рублей. В этом списке также оказались работы по реконструкции «Гимназии №18 с татарским языком обучения» Приволжского района Казани.

Максим Кокунин