На разработку проектной документации для строительства пяти объектов в Татарстане выделят 53,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства и реконструкции пяти объектов на территории республики за 53,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Исполнитель обязуется спроектировать модели объектов в соответствии с расчетными показателями и точной пространственной привязкой сетей (водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха, пожаротушения, вентиляции и др.).

В перечень объектов вошли:

Строительство блочно-модульной котельной с подводящим газопроводом для обеспечения теплоснабжением здания «Детской школы искусств» в Мензелинске.

Реконструкция комплекса трамплинов по улице Менделеева в Лениногорске.

Строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино, Балтасинский район республики.

Строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка «Менделеевск 2.0» (1 очередь).

Реконструкция «Гимназии №18 с татарским языком обучения» Приволжского района Казани.

Подать заявку на участие в тендере можно до 15 июня, итоги подведут 17 июня.

Фото: Максим Платонов (архив)

18 мая стало известно, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства школы, дома детского творчества, дома культуры, многопрофильной поликлиники и врачебной амбулатории на территории республики за 36,3 миллиона рублей. В списке указаны следующие объекты:

Общеобразовательная школа на 1 501 место в Набережных Челнах, 34-й комплекс.

Дом детского творчества на улице Актайской в Казани.

Сельский дом культуры на 100 мест в селе Лебедино Алексеевского района Татарстана.

Многопрофильная поликлиника Зеленодольской центральной районной больницы в селе Осиново.

Здание врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы в селе Куюки.

Максим Кокунин