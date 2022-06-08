На разработку проектной документации для строительства пяти объектов в Татарстане выделят 53,5 млн рублей
Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства и реконструкции пяти объектов на территории республики за 53,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Исполнитель обязуется спроектировать модели объектов в соответствии с расчетными показателями и точной пространственной привязкой сетей (водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха, пожаротушения, вентиляции и др.).
В перечень объектов вошли:
- Строительство блочно-модульной котельной с подводящим газопроводом для обеспечения теплоснабжением здания «Детской школы искусств» в Мензелинске.
- Реконструкция комплекса трамплинов по улице Менделеева в Лениногорске.
- Строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино, Балтасинский район республики.
- Строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка «Менделеевск 2.0» (1 очередь).
- Реконструкция «Гимназии №18 с татарским языком обучения» Приволжского района Казани.
Подать заявку на участие в тендере можно до 15 июня, итоги подведут 17 июня.
18 мая стало известно, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства школы, дома детского творчества, дома культуры, многопрофильной поликлиники и врачебной амбулатории на территории республики за 36,3 миллиона рублей. В списке указаны следующие объекты:
- Общеобразовательная школа на 1 501 место в Набережных Челнах, 34-й комплекс.
- Дом детского творчества на улице Актайской в Казани.
- Сельский дом культуры на 100 мест в селе Лебедино Алексеевского района Татарстана.
- Многопрофильная поликлиника Зеленодольской центральной районной больницы в селе Осиново.
- Здание врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы в селе Куюки.
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