Казань вошла в топ-10 направлений на июньские праздники

Казань попала в топ-10 популярных направлений у авиапутешественников на июньские праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса Туту.ру.

Средний чек за перелет по России в период с 9 по 12 июня составляет 8 309 рублей в одну сторону. Самым загруженным днем будет 10 июня: на эту дату приходится 29% перелетов.

Средний чек за перелет в Казань в одну сторону в этот период составляет 8 621 рублей. Доля пассажиров, отправляющихся в столицу Татарстана, составляет 1,8%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в список популярных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, Махачкала.

Вчера АТОР сообщила, что Казань попала в число самых популярных внутренних направлений для коротких поездок на День России. Туроператоры отмечают, что спрос на длинные июньские выходные вырос незначительно.



Татьяна Леухина