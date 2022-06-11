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В Татарстане оборот организаций по кондиционированию воздуха вырос на 11%

08:09, 11.06.2022
В Татарстане оборот организаций по кондиционированию воздуха вырос на 11%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по итогам января — апреля 2022 года оборот организаций по кондиционированию воздуха превысил 142 млрд рублей. Это 105,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.

По данным Татарстанстата, оборот организаций по кондиционированию воздуха по итогам апреля этого года оценивался в 31 миллиард рублей. Таким образом, к апрелю 2021 года он вырос на 11%.

Фото: Pexels.com

Напомним, в столице Татарстана с апреля по май 2022 года спрос на установку кондиционеров поднялся на 92% в сравнении с двумя месяцами ранее. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе «Авито Услуги».

Количество предложений от мастеров увеличилось на 119%. Средняя цена за услугу за год снизилась на 10% — до 9 тысяч рублей.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан

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