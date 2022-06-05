В Казани спрос на установку кондиционеров поднялся на 92%

Фото: Максим Кокунин

В столице Татарстана с апреля по май 2022 года спрос на установку кондиционеров поднялся на 92% в сравнении с двумя месяцами ранее. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе «Авито Услуги».

Количество предложений от мастеров увеличилось на 119%. Средняя цена за услугу за год снизилась на 10% — до 9 тысяч рублей.



— В эту цену обычно входит консультация с исполнителем, замеры, монтаж кондиционера и заправка фреоном, — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков. Некоторые специалисты готовы предоставить своим клиентам дополнительные услуги, в том числе бесплатное обслуживание и чистку конструкции.

Фото: picryl.com

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане в этом году заметно поднялся спрос на климатическую технику. Наиболее популярными стали простые кондиционеры и сплит-системы. Штучные продажи такой техники по всей республике выросли более чем в четыре раза. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Диана Жиленкова