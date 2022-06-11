В Минпросвещения России заявили, что в старших классах школ могут ввести дополнительный курс по истории

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в старших классах дополнительный интегрированный курс по истории «Россия — моя история». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на этих занятиях школьникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях, их влиянии на становление российского государства. Кравцов отметил, что сейчас основные этапы и события новейшей истории изучаются в девятом классе. Это вопросы, связанные с февральской и Октябрьской революциями, Великой Отечественной войной, период 1990-х годов, воссоединение Крыма с Россией. На его взгляд, сегодняшние события, связанные с проведением спецоперации на Украине, должны занять место в этом курсе.

Министр добавил, что такой курс поможет сформировать грамотную картину мировоззрения школьников. Кроме того, им планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе.

Фото: government.ru

На днях стало известно, что в России до конца года могут создать государственную электронную базу учебников по истории. По словам председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского, сейчас в российских вузах печатные учебники почти не используются и на коммерческой основе закупаются электронные базы. Некоторые учреждения из-за экономии покупают не самые современные базы. В связи с этим общество предлагает собрать электронную библиотеку с качественной литературой по истории для вузов.

Дарья Акимова