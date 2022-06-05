В России создадут государственную электронную базу учебников по истории

В России до конца текущего года могут создать государственную электронную базу учебников по истории. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Сейчас в российских вузах печатные учебники почти не используются, а на коммерческой основе закупаются электронные базы. Некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы. В связи с этим общество предлагает собрать электронную библиотеку с качественной литературой по истории для вузов.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

— Будем предлагать Минобрнауки сделать ее государственной, на базе государственного издательства, чтобы эта система с отчищенными авторскими правами могла быть бесплатно передана российским вузам и вузам Донбасса, — приводит «РИА Новости» его слова.

В конце марта Минобрнауки России сообщало, что намеревается ввести общий для вузов формат и объем преподавания истории страны. Нововведения коснутся как бакалавриата, так и специалитета. Предмет «История России» должен будет изучаться в течение года, в среднем 144 академических часа.



Татьяна Леухина