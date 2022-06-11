В Авиастроительном районе Казани частично закроется для движения улица Чапаева

В Авиастроительном районе Казани частично закроют для движения улицу Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение будет действовать с 15 июня по 31 июля. Для движения пешеходов закроется участок улицы Чапаева от дома №51 до ГСК возле дома №47.

Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В столице Татарстана 12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 закроют проезд по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Это связано с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного празднованию Дня России.



Дарья Акимова