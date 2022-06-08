В Казани ограничат движение в центре города из-за празднования Дня России

В Казани в период подготовки и проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня России, ограничат движение возле центра семьи «Казан». Об этом сообщает мэрия города.

12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 проезд закроют по ул.Сибгата Хакима, на участке от ул.Декабристов до ул.Абсалямова.

Фото: t.me/transportkazan

Комитет по транспорту Казани просит автомобилистов руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать маршруты объезда.

18 июня в центре города ограничат движение из-за чемпионата России по триатлону и соревнований Ironstar.



Татьяна Леухина