В Казани ограничат движение в центре города из-за празднования Дня России
В Казани в период подготовки и проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня России, ограничат движение возле центра семьи «Казан». Об этом сообщает мэрия города.
12 июня с 15.00 до 23.00 и 14 июня с 12.00 до 23.00 проезд закроют по ул.Сибгата Хакима, на участке от ул.Декабристов до ул.Абсалямова.
Комитет по транспорту Казани просит автомобилистов руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать маршруты объезда.
18 июня в центре города ограничат движение из-за чемпионата России по триатлону и соревнований Ironstar.
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