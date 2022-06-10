В Госдуму внесен проект о расширении списка сведений, запрещенных к передаче иностранцам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень технологий и информации, запрещенных для передачи иностранцам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на основании изложенного проектом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль. Также предлагается расширить перечень лиц, незаконно их получающих.

Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения или средств его доставки наказываются лишением свободы сроком от пяти до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: wikipedia.org

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о распространении санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев. Он касается всех иностранцев и лиц без гражданства. До этого по закону была возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и совершившим преступления в отношении граждан России.

Дарья Акимова