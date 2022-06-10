В Актанышском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту осквернения могилы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Актанышском районе Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (п.«б» ч.2 ст. 244 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Актанышскому району обратился местный житель и рассказал, что в селе Актаныш неизвестные спилили православный крест на могиле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает личности подозреваемых и их местонахождение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После сегодняшнего инцидента глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку. Он извинился перед родными покойного за то, что власти района «не смогли предотвратить этот вопиющий факт». Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и заявил о готовности понести наказание.



Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что необходимо оперативно установить виновных в осквернении могилы. По его словам, подобные происшествия в обществе недопустимы — в традициях республики уважать людей разных национальностей и вероисповедания.

Дарья Акимова