В Центробанке исключили принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что принудительной конвертации валютных вкладов россиян в рублевые не будет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях, — сказала председатель ЦБ на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.



Фото: duma.gov.ru

Сегодня ЦБ уведомил, что некоторые российские банки заявили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России изучает этот вопрос. Регулятор напомнил, что кредитные организации не имеют права устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.

Дарья Акимова