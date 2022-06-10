В Центробанке исключили принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что принудительной конвертации валютных вкладов россиян в рублевые не будет. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях, — сказала председатель ЦБ на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.
Сегодня ЦБ уведомил, что некоторые российские банки заявили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России изучает этот вопрос. Регулятор напомнил, что кредитные организации не имеют права устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым