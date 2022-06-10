ЦБ предупредил о растущих рисках глобальной рецессии

Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, это угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта. Об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания совета директоров.

— Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта, — отмечается в сообщении.

При этом более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 1,5% — с 11% до 9,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году должна составить 14—17%. Уже в следующем году она должна опуститься до 5—7%, а в 2024-м она вернется к 4%, сообщил регулятор.



Ключевая ставка в 9,5% действовала в России до начала специальной военной операции на Украине. 28 февраля Центробанк повысил ее сразу до 20%.

Татьяна Леухина