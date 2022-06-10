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На содержание парков, памятников и скверов в Елабуге потратят более 7 миллионов рублей

14:54, 10.06.2022
На содержание парков, памятников и скверов в Елабуге потратят более 7 миллионов рублей
Фото: городелабуга.рф

В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов потратят почти 7,4 миллиона рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

В перечне девять парков Елабуги, 14 памятников и 18 скверов. Подрядчику необходимо убирать мусор. В зимнее время требуется очищать вручную от снега и льда территории обслуживаемых объектов.

Содержать необходимо Пионерский, Георгиевский и Александровский парки, а также парки «Чебурашка», «Гуляй», «Шишкинские пруды», «Три медведя» и «КФУ». Работы затронут также площадь Ленина. Их общая площадь — 519 454,3 кв. м, из которых 388 013,9 «квадрата» — газоны, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: vk.com/elabuga_official

Памятники и стелы в Елабуге необходимо очищать и мыть. Их список:

  • Памятник Д.И. Стахееву
  • Памятник «Воину-интернационалисту»
  • Памятник В.М. Бехтереву
  • Памятник И.И. Шишкину
  • Мемориал «Площадь памяти»
  • Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
  • Комплекс Н.А. Дуровой
  • Фонтан у ГДК
  • Памятник 1000-летию Елабуги
  • Дерево влюбленных
  • Стела труженникам тыла
  • памятник Г. Тукая
  • Памятник репрессированным
  • Памятник «Братская могила»

В скверах Елабуги необходимо выкашивать газон, подметать территорию и так далее. Их общая площадь 77 365,7 кв. м. Список:

  • Памятник Д.И. Стахееву
  • Памятник «Воину-интернационалисту»
  • Памятник В.М. Бехтереву
  • Памятник И.И. Шишкину
  • Мемориал «Площадь памяти»
  • Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
  • Комплекс Н.А. Дуровой
  • Фонтан у ГДК
  • Памятник 1000-летию Елабуги
  • сквер Л.П. Нечаева
  • сквер по ул. Б. Покровской
  • сквер ЧАЭС
  • сквер Епанешникова
  • спуск на набережную р. Кама
  • Сквер Фонарей
  • Сквер 9/10 «Львы»
  • Сквер Г. Тукая
  • Сквер «Сад у дома»

Подрядчика ищет исполком Елабужского района Татарстана. Ему необходимо заниматься содержанием парков, памятников и скверов с момента заключения контракта и до конца 2022 года.

Тендер на содержание парков, памятников и скверов в Елабуге объявляли и в конце прошлого года. Начальная цена договора — 6,5 миллиона рублей.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан

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