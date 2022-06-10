На содержание парков, памятников и скверов в Елабуге потратят более 7 миллионов рублей

Фото: городелабуга.рф

В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов потратят почти 7,4 миллиона рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

В перечне девять парков Елабуги, 14 памятников и 18 скверов. Подрядчику необходимо убирать мусор. В зимнее время требуется очищать вручную от снега и льда территории обслуживаемых объектов.

Содержать необходимо Пионерский, Георгиевский и Александровский парки, а также парки «Чебурашка», «Гуляй», «Шишкинские пруды», «Три медведя» и «КФУ». Работы затронут также площадь Ленина. Их общая площадь — 519 454,3 кв. м, из которых 388 013,9 «квадрата» — газоны, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: vk.com/elabuga_official

Памятники и стелы в Елабуге необходимо очищать и мыть. Их список:



Памятник Д.И. Стахееву

Памятник «Воину-интернационалисту»

Памятник В.М. Бехтереву

Памятник И.И. Шишкину

Мемориал «Площадь памяти»

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой

Комплекс Н.А. Дуровой

Фонтан у ГДК

Памятник 1000-летию Елабуги

Дерево влюбленных

Стела труженникам тыла

памятник Г. Тукая

Памятник репрессированным

Памятник «Братская могила»

В скверах Елабуги необходимо выкашивать газон, подметать территорию и так далее. Их общая площадь 77 365,7 кв. м. Список:

Памятник Д.И. Стахееву

Памятник «Воину-интернационалисту»

Памятник В.М. Бехтереву

Памятник И.И. Шишкину

Мемориал «Площадь памяти»

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой

Комплекс Н.А. Дуровой

Фонтан у ГДК

Памятник 1000-летию Елабуги

сквер Л.П. Нечаева

сквер по ул. Б. Покровской

сквер ЧАЭС

сквер Епанешникова

спуск на набережную р. Кама

Сквер Фонарей

Сквер 9/10 «Львы»

Сквер Г. Тукая

Сквер «Сад у дома»

Подрядчика ищет исполком Елабужского района Татарстана. Ему необходимо заниматься содержанием парков, памятников и скверов с момента заключения контракта и до конца 2022 года.

Тендер на содержание парков, памятников и скверов в Елабуге объявляли и в конце прошлого года. Начальная цена договора — 6,5 миллиона рублей.

Татьяна Демина