На содержание парков, памятников и скверов в Елабуге потратят более 7 миллионов рублей
В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов потратят почти 7,4 миллиона рублей. Средства выделяются из городского бюджета.
В перечне девять парков Елабуги, 14 памятников и 18 скверов. Подрядчику необходимо убирать мусор. В зимнее время требуется очищать вручную от снега и льда территории обслуживаемых объектов.
Содержать необходимо Пионерский, Георгиевский и Александровский парки, а также парки «Чебурашка», «Гуляй», «Шишкинские пруды», «Три медведя» и «КФУ». Работы затронут также площадь Ленина. Их общая площадь — 519 454,3 кв. м, из которых 388 013,9 «квадрата» — газоны, следует из документации на портале госзакупок.
Памятники и стелы в Елабуге необходимо очищать и мыть. Их список:
- Памятник Д.И. Стахееву
- Памятник «Воину-интернационалисту»
- Памятник В.М. Бехтереву
- Памятник И.И. Шишкину
- Мемориал «Площадь памяти»
- Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
- Комплекс Н.А. Дуровой
- Фонтан у ГДК
- Памятник 1000-летию Елабуги
- Дерево влюбленных
- Стела труженникам тыла
- памятник Г. Тукая
- Памятник репрессированным
- Памятник «Братская могила»
В скверах Елабуги необходимо выкашивать газон, подметать территорию и так далее. Их общая площадь 77 365,7 кв. м. Список:
- Памятник Д.И. Стахееву
- Памятник «Воину-интернационалисту»
- Памятник В.М. Бехтереву
- Памятник И.И. Шишкину
- Мемориал «Площадь памяти»
- Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
- Комплекс Н.А. Дуровой
- Фонтан у ГДК
- Памятник 1000-летию Елабуги
- сквер Л.П. Нечаева
- сквер по ул. Б. Покровской
- сквер ЧАЭС
- сквер Епанешникова
- спуск на набережную р. Кама
- Сквер Фонарей
- Сквер 9/10 «Львы»
- Сквер Г. Тукая
- Сквер «Сад у дома»
Подрядчика ищет исполком Елабужского района Татарстана. Ему необходимо заниматься содержанием парков, памятников и скверов с момента заключения контракта и до конца 2022 года.
Тендер на содержание парков, памятников и скверов в Елабуге объявляли и в конце прошлого года. Начальная цена договора — 6,5 миллиона рублей.
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