В Елабуге на содержание парков, памятников и скверов выделят 6,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Исполком Елабужского района Татарстана объявил тендер на выполнение работ по содержанию парков, памятников и скверов в Елабуге. Начальная цена договора — 6,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального района.

В число работ входят очистка территории от мусора, подметание обслуживаемых объектов, механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами, очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 7 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 9 декабря.

Недавно в Альметьевске департамент жилищной политики и ЖКХ объявил тендер на содержание территорий городских парков и скверов. На эти цели предусмотрели 12,5 млн рублей.



Диана Жиленкова