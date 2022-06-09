Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова в матче второго круга обыграла соотечественницу Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Встреча завершилась при счете 5:7, 5:2 в пользу Кудерметовой после отказа Блинковой доигрывать матч. Игра продлилась 1 час 36 минут.
В четвертьфинале Кудерметовой предстоит сыграть с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и швейцаркой Белиндой Бенчич. Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает €200 тысяч.
7 июня Кудерметова вышла во второй раунд турнира в Хертогенбосе. Тогда она победила француженку Леолию Жанжан. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.
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