Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре во второй половине дня

В Татарстане сегодня во второй половине дня ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу синоптиков, с 15 часов 10 июня до 6 часов 11 июня в Татарстане, в том числе и в Казани, местами возможна гроза. Также ожидаются кратковременные усиления северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в праздничные выходные в республике ожидается дождливая, но теплая погода. В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах региона пройдет небольшой дождь. Днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +15..+20°С.

В начале следующей недели, 13 и 14 июня, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем в понедельник потеплеет до +19..+24 градусов, а во вторник до +21..+26.

Татьяна Демина