В Татарстане за сутки зарегистрировали 100 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 151 170 жителей республики.

Госпитализировали за сутки 37 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это на 27,5% меньше, чем на 9 июня.

Вылечились от COVID-19 еще 145 татарстанцев. Всего в связи с выздоровлением выписали 146 562 пациента.



Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 995 человек.

В Татарстане с конца прошло месяца не фиксируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина