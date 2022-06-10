В России за сутки выявлено 3 678 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Росси зарегистрировали 3 678 случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 369 557 человек.

Госпитализировали за последние сутки 1 419 россиян. Это на 3,5% меньше по сравнению с 9 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением от COVID-19 в стране выписали 4 332 пациента. Это на 0,8% больше по сравнению с 9 июня. Всего в России вылечились 17 786 254 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от коронавируса за последние сутки 70 россиян. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 379 883 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина