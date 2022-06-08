Минобороны: СБУ готовит провокацию с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники СБУ готовят провокацию с опасными химическими веществами в украинском городе Сумы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из населенных пунктов Сумской области подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары по приграничным районам России. После постановочного ответного огня, якобы осуществленного российскими военными, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт зафиксируют специалисты Организации по запрещению химического оружия и используют его для последующего обвинения ВС России в применении химического оружия против мирного населения.

Мизинцев отметил, что в Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. С ними проводят тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. Он обратил внимание мировой общественности, что ВС России не применяют химическое оружие, а все его запасы в стране уничтожены в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке в ДНР. Также оборудованы опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга Полтавской области. В двух школах Николаева разместились украинские боевики и оборудовали огневые точки и позиции артиллерии.

кадр видео Минобороны России

Cегодня в Минобороны заявили, что украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев их потери составили более 300 националистов, 36 орудий и минометов, 15 боевых бронемашин, шесть танков и четыре установки «Град».

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Дарья Акимова