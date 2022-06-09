Татарстан получит 33,8 млн рублей за размещение беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделит Татарстану 33,8 млн рублей на возмещение расходов на проживание и питание беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и с Украины в пунктах временного размещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный сегодня на официальном портале правовой информации.

Всего на эти цели Кабмин направит 1,3 млрд рублей. Средства получат почти 40 регионов, больше всего выделяется Воронежской области (182,6 млн рублей), Ростовской области (122,7 млн рублей) и Подмосковью (111,5 млн рублей).

Размер расходов на одного человека в сутки составляет до 913 рублей за временное размещение, до 415 рублей — за питание. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств возложен на МЧС России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с размещением и питанием вынужденных переселенцев с Украины, из ДНР и ЛНР в Россию, находящихся в пунктах временного размещения в республике. Всего их восемь, четыре из них расположены в Казани.



Дарья Акимова