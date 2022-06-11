Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй. Он пожелал прекрасного настроения, жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия.



— Подаренное нам далекими предками замечательное торжество крестьянского труда, удали и таланта символизирует собой пробуждение земли и мирное созидание, щедрое гостеприимство и радушие татар. С огромной признательностью мы относимся к героям Сабантуя — прославленным труженикам села, мудрым аксакалам и мужественным батырам. Как вьющиеся разноцветные ленты на праздничном столбе майдана, в Сабантуе переплелись многовековые традиции и современные культурные веяния, — заявил президент Татарстана.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Минниханов обратил внимание, что для татар Сабантуй — «это живая связующая нить с родным домом», и напомнил, что в этом году проведению праздника предшествовали масштабные мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

— В наше время особенно важно беречь и приумножать доставшиеся нам от отцов, дедов и прадедов непреходящие ценности — любовь к родному языку и семейному очагу, традиционные устои и принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Особое звучание празднование Сабантуя приобретает в Год культурного наследия народов России, целями проведения которого объявлены сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны, — отметил президент Татарстана.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



Татьяна Демина