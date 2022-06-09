Собрать мальчика на выпускной в Казани в два раза дороже, чем девочку

В России в мае этого года продажи предметов гардероба для праздничного образа выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. В Казани продажи нарядной одежды и обуви увеличились на 77%, говорится в исследовании сервиса «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

На платформе сейчас размещено почти 2,7 млн объявлений о продаже новой одежды для вечернего выхода. В Казани продажи платьев на выпускной выросли на 69% по сравнению с маем 2021 года, средняя стоимость платья составила 2 770 рублей.

В мае этого года жительницы столицы Татарстана покупали юбки на 62% чаще, а топы — в 2,5 раза активнее. Приобрести товары можно в среднем за 860 рублей и 715 рублей соответственно. Также выпускницы Казани покупали туфли на 78% чаще, чем в прошлом году. В среднем они стоят 1 380 рублей.

Праздничный образ обойдется жительнице столицы Татарстана в среднем в 2 960 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продажи мужских костюмов выросли на 65% с весны 2021 года, средняя стоимость костюма составила 2 370 рублей.

В прошлом месяце жители Казани покупали пиджаки на 29% активнее, а брюки — в 2,2 раза чаще. Купить их можно в среднем за 1 290 рублей и 1 935 рублей соответственно.

Казанские выпускники приобретали рубашки на 74% чаще, чем в прошлом году. В среднем на нее тратили 1 125 рублей.

Кроме того, в столице Татарстана выросли продажи мужских бабочек на 33%. Приобрести галстук можно в среднем за 480 рублей, а бабочку за 600 рублей. Средняя стоимость мужских туфель — 2 160 рублей. В Казани их продажи выросли на 57% в мае.

Таким образом, стоимость праздничного образа для казанского выпускника составляет 6 250 рублей.



В Казани общегородской выпускной вечер состоится 29 июня. «Реальное время» выяснило ранее, какие локации для празднования выпускного в столице Татарстана наиболее популярны, что дарят на прощание учителям и школе, сколько стоит одеть выпускника на торжество.



Татьяна Леухина