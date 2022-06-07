В Казани госпитализировали мужчину после пожара в многоквартирном доме

В Авиастроительном районе Казани один человек госпитализирован после пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел минувшей ночью в доме по улице Лядова. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелись вещи в трехкомнатной квартире в четырехэтажном доме. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В 02.20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 5 кв. м. В результате пострадал мужчина 1960 года рождения. С термическими ожогами тела 2-й степени (50%) и отравлением продуктами горения его госпитализировали в РКБ. Причина пожара устанавливается.

Татьяна Леухина