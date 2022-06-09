9 и 10 июня в Нижнекамске изменится схема движения трех автобусов

С 9 по 10 июня изменится маршрут движения трех автобусов в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Так, автобус №59 в эти дни проследует через НКЦ — Строителей — Химиков — левый поворот на Корабельную — Вокзальная — Химиков 2 — Строителей и далее по маршруту. В обратном направлении: Строителей — Химиков — Корабельная, разворот, далее Химиков — Строителей — НКЦ. Схема движения автобусов №10 и 56 изменится лишь в обратном направлении: Химиков — Корабельная — автовокзал.

Причина изменений в движении транспорта — закрытие проезда на участке проспекта Химиков от улицы Корабельной до улицы Южной.

Фото: Максим Платонов (архив)

Комитет по транспорту Казани разместил на своем сайте опрос о схемах движения общественного транспорта в городе. Каждый желающий может оставить свои предложения и пожелания. Оставить свои предложения можно до 1 августа.

Дарья Акимова