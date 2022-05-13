Жители Казани могут предложить новые схемы общественного транспорта в городе

Фото: Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани разместил на своем сайте опрос о схемах движения общественного транспорта в городе. Каждый желающий может оставить свои предложения и пожелания.

— Действующая сеть общественного транспорта столицы Татарстана по своей эффективности входит в тройку лидеров среди крупнейших городов России, однако требует развития в связи с ростом автомобилизации, — сообщает мэрия города.

Фото: Максим Платонов

Разработкой новой маршрутной сети Казани занимается московский Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Сейчас в организации продумывают взаимодействие автобусов, троллейбусов и трамваев и транспортно-пересадочные узлы.



Оставить свои предложения можно до 1 августа.

Сегодня председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На ней рассматривались жалобы жителей города на кондукторов и водителей общественного транспорта. Так, например, кондуктор автобуса №5 лишился работы за то, что взял с пассажира за проезд меньшую сумму.

Артем Гафаров