Следком России изучит данные Минобороны о преднамеренном сожжении зерна в порту Мариуполя

Следственный комитет России изучит данные, озвученные накануне Минобороны страны о том, что Киев прибегает к продовольственному терроризму против своего народа. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что боевики украинских нацбатальонов, покидая захваченные территории и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту. В результате сгорело более 50 тысяч тонн зерна.



В Следкоме заявили, что изучат имеющиеся данные. Все сведения следователи зафиксируют в рамках расследования уголовных дел.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях президент Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Безопасность подходов к этим портам гарантируется, Россия обеспечит заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении. Самый простой путь вывезти украинское зерно, как считает российский лидер, проходит через Белоруссию. Однако в таком случае необходимо снять санкции с Минска.



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Дарья Акимова