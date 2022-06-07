Минобороны: украинские националисты сожгли более 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских нацбатальонов, покидая захваченные территории и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту. В результате сгорело более 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, это преступление показывает всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа. Подобные события происходят на фоне полной поддержки западных стран. Мизинцев указал, что в ходе спецоперации ВС России оказывают всестороннюю помощь и поддержку мирным жителям, исключительно гуманно относясь к ним.

Генерал также рассказал, что ВСУ размещают в элеваторах Харьковской области и Донецкой Народной Республики тяжелую бронетехнику, установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и американские гаубицы. Из них они обстреливают приграничные районы России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях президент Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Безопасность подходов к этим портам гарантируется, Россия обеспечит заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении. Самый простой путь вывезти украинское зерно, как считает российский лидер, проходит через Белоруссию. Однако в таком случае необходимо снять санкции с Минска.



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Дарья Акимова