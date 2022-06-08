В Госдуме разрешили регистрировать рождение ребенка по месту жительства родителей

Сегодня Госдума приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении детей место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет. Об этом сообщает ТАСС.

Закон касается только детей, родившихся в России. Он направлен на согласование в Совет Федерации.

Инициативу внесли в Госдуму 3 июня 2021 года депутаты Архангельского областного собрания. Отмечалось, в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах закрылись родильные отделения и рожениц стали отправлять в крупные перинатальные центры. Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих родильных отделений, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

Фото: duma.gov.ru

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодежи «Большая перемена». Оно является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Ее целью станет подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, достижений мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству и т.д.

Дарья Акимова