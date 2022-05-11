Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане увеличили гранты в области культуры, искусства и кинематографа — до 356 миллионов рублей

10:56, 11.05.2022
В Татарстане увеличили гранты в области культуры, искусства и кинематографа — до 356 миллионов рублей
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов увеличил размеры грантов для организаций в области культуры, искусства и кинематографа. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно указу, общая сумма господдержки увеличилась на 6,7 миллиона рублей: с 349,3 до 356 миллионов рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Соответствующие гранты в Татарстане появились 27 января 2021 года. Согласно указу президента республики, они выплачиваются ежегодно определенному перечню заведений культуры. Получателями господдержки являются девять театров, творческих коллективов и других заведений культуры.

  • Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан;
  • Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан;
  • Государственный фольклорный ансамбль «Бермянчек»;
  • Казанский академический русский Большой драмтеатр им. В.И. Качалова;
  • «Татаркино»;
  • Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля;
  • Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая;
  • Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала;
  • Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.

    Созданные в 2021 году гранты отменили соответствующие варианты господдержки, которые в 2007 году ввел Минтимер Шаймиев. Тогда для наиболее значимых учреждений культуры Татарстана ввели семь ежегодных грантов, а в 2015 году их увеличили до восьми.

    Артем Гафаров
    ОбществоКультура Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также