В Татарстане увеличили гранты в области культуры, искусства и кинематографа — до 356 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов увеличил размеры грантов для организаций в области культуры, искусства и кинематографа. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно указу, общая сумма господдержки увеличилась на 6,7 миллиона рублей: с 349,3 до 356 миллионов рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Соответствующие гранты в Татарстане появились 27 января 2021 года. Согласно указу президента республики, они выплачиваются ежегодно определенному перечню заведений культуры. Получателями господдержки являются девять театров, творческих коллективов и других заведений культуры.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан;

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан;

Государственный фольклорный ансамбль «Бермянчек»;

Казанский академический русский Большой драмтеатр им. В.И. Качалова;

«Татаркино»;

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля;

Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая;

Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала;

Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.

Созданные в 2021 году гранты отменили соответствующие варианты господдержки, которые в 2007 году ввел Минтимер Шаймиев. Тогда для наиболее значимых учреждений культуры Татарстана ввели семь ежегодных грантов, а в 2015 году их увеличили до восьми.

Артем Гафаров