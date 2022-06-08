Только 600 домовладений подключили по программе догазификации в Татарстане — всего заявлений 14 тысяч

В Татарстане идет реализация президентской программы догазификации домов. Начиная с весны 2022 года и до конца 2023-го газ планируется провести более чем в 18 тысяч домов в 903 населенных пунктах республики.

На сегодняшний день подано уже порядка 14 тысяч заявлений на подключение от собственников домов, договоры на исполнение работ заключены с половиной заявителей. В 600 домовладениях газ уже проведен, заявил начальник службы технических услових ООО «Газпромтрансгаз-Казань» Артем Алексеев на пресс-конференции, посвященной реализации этой социальной программы.



По программе газовая труба доводится только до границ жилого дома, далее расходы по монтажу оборудования внутри помещения ложатся на плечи собственника. В целом цена будет зависеть от выбора организации, которая будет выполнять монтажные работы. Как отметила зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам Лилия Борисова, ставки расценок подрядных организаций по линии «Газпрома» установлены Госкомитетом по тарифам:

— В изданных постановлениях сказано, что виды работ, которые проводятся внутри земельного участка, все подразделяются. На каждый вид работ установлена ставка. Кроме того, как оно будет проводиться, от вида — наземный или подземный — и типа трубы. Подземный вид дороже, и жители выбирают в основном наземную прокладку трубы. В среднем стандартная прокладка — это порядка 60 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Названная стоимость подразумевает только проводку газовой трубы от придомовой территории внутрь дома. Конечная сумма будет зависеть от разных факторов, отметил Артем Алексеев:

— Плюс еще счетчик, плита, котел — в среднем цена приближается к 100-120 тысячам рублей. Это условно, если заявитель будет силами газовых организаций обеспечивать строительство. Цена эта регулируемая, и каждая подрядная организация устанавливает свои расценки.

В марте сообщалось, что общий объем финансирования программы социальной догазификации в Татарстане, по предварительным подсчетам, составляет 4 миллиарда рублей. Тогда по программе социальной догазификации в Татарстане подключили лишь 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч.



Ангелина Панченко