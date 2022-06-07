Казань попала в число самых популярных маршрутов для путешествий на День России

Казань попала в число самых популярных внутренних направлений для коротких поездок на День России. Об этом сообщает АТОР.

В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 по 13 июня. По данным туроператоров, спрос на эти даты вырос незначительно.

В топ-5 направлений попали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавминводы. Также туристы хотят отправиться в Дагестан, Казань и Москву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас Крым, Анапу и Геленджик бронируют меньше, чем раньше, из-за невозможности добраться туда на самолете. Еще можно купить путевки в Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Псков, Новгород. В Дагестане и Калининградской области мест в гостиницах почти нет.

В апреле столица Татарстана заняла 13-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений России с начала этого года. Гостиницы города стали одними из самых востребованных для бронирования на майские праздники.



Татьяна Леухина