СМИ: «Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства

«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. Договор стороны намерены подписать на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом большая часть заказа придется на SSJ100 и МС-21, а меньшая — на 214.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказывал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



На прошлой неделе генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы.



Татьяна Леухина