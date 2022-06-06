Россия доставила на Украину 27,1 тысячи тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Со 2 марта этого года Россия доставила на Украину 27,1 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в российских пунктах сбора подготовлено больше 30 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

Кроме того, 6 июня проведены четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной республике, Харьковской и Херсонской областях. В ходе них жителям передали 220 тонн гуманитарной помощи. Всего прошло 1 118 гуманитарных акций.

Фото: скриншот видео Минобороны России

3 июня в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях провели семь акций. В ходе мероприятий население получило 366 тонн гуманитарной помощи.

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Дарья Акимова