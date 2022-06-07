Вероника Кудерметова вышла во второй раунд теннисного турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира в нидерландском Хертогенбосе. Об этом сообщает «РИА Новости».
В матче первого круга она победила француженку Леолию Жанжан. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Ее продолжительность составила 1 час 14 минут.
В следующем круге Кудерметова сыграет с соотечественницей Анной Блинковой. Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает €200 тысяч.
Накануне стало известно, что Вероника Кудерметова попала в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в список вошла другая россиянка — Дарья Касаткина.
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