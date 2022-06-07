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Вероника Кудерметова вышла во второй раунд теннисного турнира в Хертогенбосе

21:07, 07.06.2022
Вероника Кудерметова вышла во второй раунд теннисного турнира в Хертогенбосе
Фото: wikipedia.org

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира в нидерландском Хертогенбосе. Об этом сообщает «РИА Новости».

В матче первого круга она победила француженку Леолию Жанжан. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Ее продолжительность составила 1 час 14 минут.

В следующем круге Кудерметова сыграет с соотечественницей Анной Блинковой. Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает €200 тысяч.

Фото: pxhere.com

Накануне стало известно, что Вероника Кудерметова попала в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в список вошла другая россиянка — Дарья Касаткина.

Дарья Акимова
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