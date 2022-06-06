Новости спорта

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

11:19, 06.06.2022
Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Фото: wikipedia.org

Уроженка Казани Вероника Кудерметова попала в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в список попала россиянка Дарья Касаткина.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Касаткина дошла до полуфинала, где уступила победительнице турнира польке Иге Швёнтек. Кудерметова проиграла Касаткиной в четвертьфинале парижского турнира.

Фото: wikipedia.org

Возглавила гонку с победной серией из 35 матчей первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек, пишет «РИА Новости».

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также