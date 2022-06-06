Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Уроженка Казани Вероника Кудерметова попала в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в список попала россиянка Дарья Касаткина.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Касаткина дошла до полуфинала, где уступила победительнице турнира польке Иге Швёнтек. Кудерметова проиграла Касаткиной в четвертьфинале парижского турнира.
Возглавила гонку с победной серией из 35 матчей первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек, пишет «РИА Новости».
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