Россия отменила ограничение на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Киргизией и Арменией, введенное из-за коронавируса в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Изменения внесены в распоряжение правительства от 20 мая 2022 года. В нем был указан перечень иностранных государств, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение, введенные Россией. До этого он состоял из девяти стран, куда входили Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Отмечается, что ограничения отменяются с даты включения страны в этот список.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 14 июня этого года снимаются эпидемиологические ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, прибывающих на морском и воздушном транспорте. Кроме того, с этой же даты возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград. На каждом маршруте рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Дарья Акимова