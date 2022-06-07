Синоптики предупредили татарстанцев о сильных дождях и грозе 8 июня

Фото: Максим Платонов

В среду, 8 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильные дожди, а также грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Кроме того, завтра в Татарстане ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 15—20 м/с, прогнозируют синоптики.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 июня. Сегодня днем и ночью в среду ожидаются грозы, сильные дожди и ливни.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, погода улучшится в четверг, однако осадки не прекратятся. Ожидается небольшой дождь, днем преимущественно на востоке республике. Ночью ожидается +7..+12 градусов, днем потеплеет до +18.. +23.

Татьяна Демина