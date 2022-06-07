Синоптики предупредили татарстанцев о сильных дождях и грозе 8 июня
В среду, 8 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильные дожди, а также грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Кроме того, завтра в Татарстане ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 15—20 м/с, прогнозируют синоптики.
Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 июня. Сегодня днем и ночью в среду ожидаются грозы, сильные дожди и ливни.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, погода улучшится в четверг, однако осадки не прекратятся. Ожидается небольшой дождь, днем преимущественно на востоке республике. Ночью ожидается +7..+12 градусов, днем потеплеет до +18.. +23.
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