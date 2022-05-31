Летом в лагерях на побережье Черного моря отдохнут около 5 тысяч татарстанских школьников

Фото: Максим Платонов

Более 5 тысяч школьников получат возможность этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Около 4 тысяч человек летом отправятся в Краснодарский край, где их ждут три лагеря Анапы и Туапсинского района. Еще 950 школьников отдохнут в оздоровительном лагере «Сатера» возле Алушты в Крыму. Первая отправка запланирована на 2 июня.

Еще 470 подростков Татарстана проведут каникулы в известных международных детских лагерях «Орленок» и «Артек». А с июля планируется, что в Крыму примет первых 220 детей новый ДОЛ «Сэлэт — Ак Барс».

Фото: Олег Тихонов

Всего путевки в лагеря и санатории на безвозмездной основе этим летом получат свыше 42,6 тысячи человек: в их числе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети, сироты.

Накануне Садыков рассказал, что в этом году путевка в детский оздоровительный лагерь на одного человека выросла в цене в среднем на 15—17%. По его словам, на это повлияли рост цен на продукты питания и увеличение тарифов на коммунальные услуги.