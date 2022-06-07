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Конгресс ISU повысил до 17 лет минимальный возраст фигуристов для участия во взрослых турнирах

10:59, 07.06.2022
Конгресс ISU повысил до 17 лет минимальный возраст фигуристов для участия во взрослых турнирах
Фото: pixabay.com

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) решил поэтапно повышать минимальный возраст спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Правила начнут действовать с сезона-2024/25.

Сейчас минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне-2023/24 он составит 16 лет. Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку, пишет ТАСС.

Вчера представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) и до выборов на руководящие посты в ISU. При этом в марте союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Это коснулось состязаний по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Татьяна Леухина
СпортФигурное катание

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