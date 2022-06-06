«Альметьевские тепловые сети» не будут выплачивать дивиденды за 2021 год

«Альметьевские теплове сети» (АО «АПТС») приняли решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год. Соответствующая информация содержится в решении собрания акционеров предприятия на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Прибыль 2021 года в размере 75 907 176,11 рубля оставить в распоряжении Общества до момента принятия соответствующего решения. По итогам 2021 года дивиденды не выплачивать, — указано в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 2,36 миллиарда рублей. Стоимость АПТС оценивается в 766,3 млн рублей.

Аналогичное решение не выплачивать дивиденды приняли собрания акционеров «Казанькомпрессормаша» и НЕФАЗа. ПАО «Таттелеком», наоборот, 1 июня отчиталось о том, что выплатило основную сумму дивидендов за прошлый год.

Артем Гафаров