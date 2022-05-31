Акционеры НЕФАЗа приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акционеры ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) на годовом собрании, проходившем 26 мая, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на материалы предприятия.

Чистая прибыль за прошлый год составила 611,2 млн рублей. Ее направят на покрытие убытков прошлых лет, выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии и в резервный фонд. Оставшаяся часть в 512,8 млн рублей, составившая 83,9% от общей суммы, останется нераспределенной.

Отмечается, что с 2008 по 2020 годы предприятие дивиденды также не выплачивало.

В середине мая сообщалось, что ПАО «Туполев» отказалось от выплаты дивидендов за 2021 год. Годовому общему собранию акционеров в связи с убытком в прошлом году рекомендовано не распределять прибыль по результатам прошлого года, а еще не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Дарья Акимова