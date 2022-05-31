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Акционеры НЕФАЗа приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

14:41, 31.05.2022
Акционеры НЕФАЗа приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год
Фото: vk.com/nefaz_ru

Акционеры ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) на годовом собрании, проходившем 26 мая, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на материалы предприятия.

Чистая прибыль за прошлый год составила 611,2 млн рублей. Ее направят на покрытие убытков прошлых лет, выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии и в резервный фонд. Оставшаяся часть в 512,8 млн рублей, составившая 83,9% от общей суммы, останется нераспределенной.

Отмечается, что с 2008 по 2020 годы предприятие дивиденды также не выплачивало.

В середине мая сообщалось, что ПАО «Туполев» отказалось от выплаты дивидендов за 2021 год. Годовому общему собранию акционеров в связи с убытком в прошлом году рекомендовано не распределять прибыль по результатам прошлого года, а еще не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Дарья Акимова
ПромышленностьМашиностроение Башкортостан

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