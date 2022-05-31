«Казанькомпрессормаш» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Совет директоров АО ««Казанькомпрессормаш» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Соответствующая информация опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению, прибыль направят на развитие предприятия.

— Чистую прибыль АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2021 года после налогообложения в размере 797 807 804,21 руб. направить на развитие предприятия. Дивиденды по акциям АО «Казанькомпрессормаш» по итогам 2021 года не выплачивать, — говорится в сообщении.

Сегодня аналогичное решение не выплачивать дивиденды принял совет директоров НЕФАЗ. Чистая прибыль предприятия за прошлый год составила 611,2 млн рублей. Ее направят на покрытие убытков прошлых лет, выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии и в резервный фонд.



Артем Гафаров