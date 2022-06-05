Российская армия на окраине Киева уничтожила поставленные Западом танки Т-72

Фото: скриншот видео Минобороны

На окраине Киева российская армия уничтожила танки Т-72, которые были поставлены восточноевропейскими странами. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Также ликвидирована другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, уточнил Конашенков.

Он добавил, что в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики во время воздушного боя сбили украинский самолет МиГ-29, передает ТАСС.

По данным Минобороны, российские войска также сбили украинский самолет Ан-26 в районе Одессы. Кроме того, ликвидированы 10 украинских беспилотников, включая один «Байрактар ТБ2».

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Диана Жиленкова