Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Первая ракетка России в четвертьфинале «Ролан Гаррос» во Франции обыграла соотечественницу, уроженку Казани Веронику Кудерметову. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Касаткиной. В полуфинале спортсменка сыграет либо с первой ракеткой мира Игой Швентек , либо американкой Джессикой Пегулой. Девушка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Фото: wikipedia.org

В конце мая Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», проходившего в Париже.



Татьяна Леухина