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Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

15:28, 01.06.2022
Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема
Фото: wikipedia.org

Первая ракетка России в четвертьфинале «Ролан Гаррос» во Франции обыграла соотечественницу, уроженку Казани Веронику Кудерметову. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Касаткиной. В полуфинале спортсменка сыграет либо с первой ракеткой мира Игой Швентек , либо американкой Джессикой Пегулой. Девушка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Фото: wikipedia.org

В конце мая Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», проходившего в Париже.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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