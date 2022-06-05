В Казани в референдуме по поправкам в конституцию Казахстана приняли участие 107 граждан этой страны

Более 1 800 граждан Казахстана проголосовали на конституционном референдуме на избирательных участках, открытых в российских городах. Об этом сообщило посольство Казахстана в России.

В Казани проголосовали все 107 человек из 107 зарегистрировавшихся для участия, в Москве — 1 025 из 1 876, в Санкт-Петербурге — 514 из 514, в Астрахани — 113 из 114, в Омске — 52 из 52.

Фото: pixabay.com

Члены избирательных комиссий приступили к процедуре подсчета бюллетеней, передает ТАСС.



По данным экзитполов, более 76% казахстанцев на республиканском референдуме проголосовали за внесение изменений в конституцию страны. Голосование стартовало в Казахстане этим утром. В списках граждан, которые вправе участвовать в референдуме, указаны 11,7 млн жителей страны.



Татьяна Леухина