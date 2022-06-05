СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости».

Таким образом, намеченный на 6-7 июня визит министра в Сербию «оказался под большим вопросом». В этом нет официальной вины Белграда, отмечает издание.

Фото: realnoevremya.ru

Администрация главы сербского государства Александра Вучича сейчас пока комментирует ситуацию, пишет ТАСС.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также в черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Небо для российских самолетов закрыли США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и другие страны. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для 27 государств. Кроме того, ограничены полеты авиакомпаний 36 стран.

Татьяна Леухина