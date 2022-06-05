Петербургский «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ
Санкт-петербургский «Зенит» впервые в своей истории стали чемпионами Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб обыграл московский ЦСКА.
Игра в Москве завершилась со счетом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) в пользу гостей. «Зенит» выиграл серию у ЦСКА со счетом 4-3.
В конце мая казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ. Команда завоевала «бронзу» в чемпионате.
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