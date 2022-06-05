Минобороны: российские войска сбили украинский самолет Ан-26 в районе Одессы

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ан-26 около Одессы. Воздушное судно перевозило вооружение и военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За последние сутки ликвидированы 10 украинских беспилотников, включая один «Байрактар ТБ2», в районах Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской и Запорожской областей, передает «РИА Новости».

Конашенков добавил, что над Новогеоргиевкой Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У». Еще три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» сбиты рядом с населенными пунктами Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

4 июня в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе Стецковки Сумской области. Там иностранные инструкторы обучали украинских военных эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

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Диана Жиленкова